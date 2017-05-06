Karar yazarı Albayrak: Abdullah Gül artık daha çok konuşacak

Karar yazarı Hakan Albayrak, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına giden süreçte kimi köşe yazarlarınca "gizli hayırcı" olmakla suçlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili olarak "Gül’ün bundan böyle memleket meseleleri hakkında daha sık konuşacağını zannediyorum ve bu beni sevindiriyor" dedi. Albayrak, "Ahmet Davutoğlu da aynısını yapmalı ve yapacaktır inşaallah" diye yazdı.

Gül: AK Parti'nin gerçek öncülerine küfüre varan söylemlerde bulundular, hakaretlere sessiz kalınması üzücü!

Hakan Albayrak'ın "Gül'ün açıklaması" başlığıyla yayımlanan (6 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

2007’de Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığını “367” tezgâhıyla engellemeye çalışanların önde gidenlerinden biri olan Deniz Baykal, geçenlerde “Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir. Gül aday olursa değerlendirilmesi lazım" dedi.

Bunun üzerine TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “net olmadığı”ndan şikâyet ettiği Gül’ü açıklama yapmaya çağırdı.

Öte yandan, Gül’e iftira atıp hakaret etmeyi pek seven “Pelikancılar” ve benzerleri, Baykal’ın açıklamasını tabii ki coşkuyla karşıladılar ve öteden beri yürüttükleri çamur kampanyasında tepe tepe kullandılar; her zamankinden daha büyük bir iştiyakla Gül’ün “ajan”lığından, “hain”liğinden dem vurdular.

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Abdullah Gül, dün yaptığı açıklamada, hakkındaki tezvirata tepki gösterdi.

Evvela, Baykal’ın “kendi parti içi hesapları, politikaları çerçevesinde” ve “taktik” icabı söylediği şeyleri ciddiye almadığını -çünkü “367 meseleleri”ni unutmadığını- belirtip, bunları ciddiye alanların olduğunu görmekten üzüntü duyduğunu belirtti.

Sonra, “nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık” dediği bazı çevrelerin sosyal medyada kendisine ve “AK Parti’nin gerçek öncüleri, kurucuları, ona içeride-dışarıda çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar”a “denmeyecek laflar, küfürlere varan söylemler, edep dışı davranışlar”la sataştığını hatırlatıp, “Bunun karşısında sükutu da çok üzüntüyle karşılıyorum ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diye sitem etti.

(Bu sitem herhalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a. Yaptığı her şeyi “Reisçilik” namına yapan “Pelikancılar”, bir iddiaya göre Erdoğan’ın bazı yakınları tarafından organize ediliyor. Bu iddia doğru olmasa bile Erdoğan’ın “Pelikancılar” üzerindeki otoritesi tartışılmazdır ve söz konusu çirkin kampanyayı durdurmak için “Durun” demesi yeterlidir.)

Açıklamasının devamında ise, aktif siyasete dönüş işareti vermemekle beraber, bütün bilgisini ve tecrübesini kamuoyu ile paylaşma niyetini ifade etti Abdullah Gül.

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Gül’ün bundan böyle memleket meseleleri hakkında daha sık konuşacağını zannediyorum ve bu beni sevindiriyor.

Ahmet Davutoğlu da aynısını yapmalı ve yapacaktır inşaallah.

Onların birikimlerine, tecrübelerine, beyefendiliklerine, nezih dil ve üsluplarına ihtiyaç var.

Meydanda bu nitelikleri haiz ne kadar çok siyasetçi olursa siyasi iklim o kadar ‘çekilir’ olur.