Gül: AK Parti'nin gerçek öncülerine küfüre varan söylemlerde bulundular, hakaretlere sessiz kalınması üzücü!

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına giden süreçte kimi köşe yazarlarınca "gizli hayırcı" olmakla suçlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. "Başta ben olmak üzere AK Parti'nin gerçek öncüleri, onun başarısında çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar hakkında ağıza gelmeyecek laflar, küfürlere varan söylemlerde bulundular" diyen Gül, "Sosyal medyada şahsıma hakaretlere sessiz kalınması üzücü. Doğrusu bunların nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül, adını anmadan AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir" açıklamasını da eleştirdi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül yüzde 49'un temsilcisi olabilir" ifadesini ciddiye almadığını kaydeden Gül, "Bazıları görüyorum ki ciddiye almışlar. Bazı arkadaşlar saygı çerçevesini de aşarak benim ne yapmam gerektiğini söyleyecek kadar ileri gittiler" diye konuştu.

"Beni değil, bana başbakanlık yapanları 'FETÖ' ile suçlamak istiyorsunuz"

AKP'nin kurucuları arasında yer alan, bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevi de üstlenen Bülent Arınç, kendisine yöneltilen "gizli hayırcı" suçlamalarına tepki göstermişti. 28 Nisan'da Best FM'e konuşan Arınç, şunları söylemişti:

"Beni 'siyasi ayak' gibi göstermeye çalışanlara şunu söylemek isterim ki, sizin asıl gayeniz beni yıkmak veya bana hücum etmek değil. Siz asıl bana başbakanlık yapmış olan insanları FETÖ'cü olmakla suçlayacaksınız da işe benimle başlıyorsunuz. Ben arefe isem, bayram günü Başbakan olacaktır. Bunu da yemezler beyler"

<br /> <br /> "Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'ye yeniden üye olma işleminin gerçekleştirildiği sırada yaptığı açıklamada, "Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir" demişti. "Kardeşlerim, bizim sizlerle olan yol arkadaşlarımız pamuk ipliğine bağlı değildir. Bizim kardeşliğimiz, rüzgara göre yol değiştirmez. Bizim kardeşliğimiz ahiret kardeşliğidir, buna böyle bakacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Ama dava adamlığı da kolay değildir. Biz hor da olsa, öksüz de olsa bu davayı taşımaya razı olduk. Şimdi bunun hakkını hep beraber vermemiz lazım. Kimse bizi buna zorlamadı"

"Tarafsız cumhurbaşkanlığı" vurgusu

Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı görevini devrettikten sonra "Siyasete girmeyeceğim" açıklaması yaptığını hatırlatan Abdullah Gül, "Ben 7 sene tarafsız olarak cumhurbaşkanlığı yaptım. Siyasete girmeyeceğimi defalarca söyledim. Bütün birikimimi, bilgimi yeri geldiğinde paylaşma sorumluluğum var" diye konuştu. Gül'ün "tarafsız cumhurbaşkanlığı" vurgusu dikkati çekti.