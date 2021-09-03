Karar yazarı Akyol: Yargıtay Başkanı, “sosyal medya”nın yargıya baskısını en önemli sorun gibi anlattı, üstelik iktidar kanun hazırlığı içindeyken!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca konuşmasında yargıya siyasi baskı konusuna, hâkim teminatı eksikliğine hiç değinmedi, 'sosyal medya'nın yargıya baskısını en önemli sorun gibi anlattı. Üstelik, iktidar sosyal medyayı ‘düzenlemek’ için kanun hazırlığı içindeyken!" değerlendirmesini yaptı. Akyol, "Yargıçlar sosyal medyadan mı, Cumhurbaşkanının yargı işlemleri hakkındaki sert, kararlı, vurgu konuşmalarından mı etkilenir?" diye sordu.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılışına yazısında değinen Akyol yazısında, "Parti lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'ulusa sesleniş' türünden bir konuşma yapmasını anlamak mümkün: Türkiye’de yargı bağımsızlığı, yargının siyasallaşması diye bir sorun yok! Halbuki Türkiye’de yargının en önemli sorunlarından biri siyasi müdahalelerdir. Fakat Anayasa Mahkemesi dışında, artık yüksek yargı sözcüleri kuvvetler ayrıLIğı konusunda gereken vurguyu ve talebi ortaya koymuyorlar. Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca konuşmasında yargıya siyasi baskı konusuna, hâkim teminatı eksikliğine hiç değinmedi, 'sosyal medya'nın yargıya baskısını en önemli sorun gibi anlattı. Üstelik, iktidar sosyal medyayı ‘düzenlemek’ için kanun hazırlığı içindeyken! Elbette yargı siyasi güç gibi medyaya, sosyal medyaya, tüm baskılara karşı bağımsız olmalıdır. Fakat yargıçlar sosyal medyadan mı, Cumhurbaşkanının yargı işlemleri hakkındaki sert, kararlı, vurgu konuşmalarından mı etkilenir? Hâkim ve savcıların özlük hakları konusunda tam yetkili HSK üyelerin ezici çoğunluğunu Cumhurbaşkanı ile partisi belirliyor bu sistemde." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Yargıtay Yeni Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etti.

Törende Diyanet İşleri Ali Erbaş, kurdele kesiminden önce dua etti ve fatiha okuttu. Ali Erbaş, duasında yeni Yargıtay binasını "muhteşem" şeklinde överken, “Yargıtayımızın muhteşem binasının açılışında ellerimizi sana açtık, bu muhteşem eseri milletimiz için hayırlı eyle Allah’ım” dedi.

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