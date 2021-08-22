Karar yazarı Akyol: Türkiye parti devleti değil

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Hudut namustu" pankartı asanların gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Türkiye 'parti devleti' olmadığına göre, polis ve savcının iktidar partisinin politikasına göre değil, kanunlara, hukuk devleti ilkelerine göre davranması gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "İktidar, ellerine sapan taşı almayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 'terörist' diyebildi. Polis gözaltılar yaptı. Yargı tutukladı, tahliye etti. Yine '128 Milyar dolar nerede?' afişlerine 'devlet'in davranışı… Vali ve savcılar seferber oldu. Bu afişler hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret diye gülünç soruşturmalar açıldı, gözaltılar yapıldı… Ve 'hudut namustu' afişleri…Aynı şekilde polis müdahale etti. Bu afişleri asanlar Terör Şubesi tarafından gözaltına alındı, sorgulandı, telefonlarına el konuldu. Afişi asan gençlerden biri dün evinin önünde zorbaların saldırısına uğradı! Gözaltılar, tutuklamalar, sorgular, sonra tahliyelerle gözdağı verme politikasıdır bunlar. Türkiye “parti devleti” olmadığına göre, polis ve savcının iktidar partisinin politikasına göre değil, kanunlara, hukuk devleti ilkelerine göre davranması gerekir." ifadesini kullandı.