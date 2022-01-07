Karar yazarı Akyol: Türkiye, 'nass'lara referanslar yapan politikalarla dünyanın en faizci ülkeleri arasında yer aldı; sebep heterodoks politikalardır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin MÜSAİD üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda "Biz ortodoks politikaları bir kenara koyduk, artık heteredoks politikalar" sözünü değerlendirdi. Akyol, ortodoks politikaların; sınanmış ve doğrulanmış politikalar olduğunu hatırlattı.

Akyol, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın faiz yükselterek ekonomiyi dengeye sokmasına atıfta bulunarak şöyle dedi:

"Ortodoks iktisat politikası 'acı ilaç'la piyasada faizi ve enflasyonu aşağı çekerken, heterodoks 'faiz sebeptir' politikası Merkez Bankası’nın faizini emirle aşağı çekti, piyasa faizine ise tavan yaptı.

Türkiye, 'nass'lara referanslar yapan bu politikalar döneminde dünyanın en faizci, en yüksek faiz borçlusu ülkeler arasında yer aldı. Sebep nass’lar değil, heterodoks politikalardır.

İktidarlara ve milletlere lazım olan sınanmış doğrulardır"

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