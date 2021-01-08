Karar yazarı Akyol: Trump yanlılarının Kongre’yi basması popülizmin yarattığı siyasi hastalıkların bir dışavurumu

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Amerika’da Trump yanlılarının Kongre’yi basması popülizmin yarattığı siyasi hastalıkların bir dışavurumudur.” görüşünü savundu.

Akyol, “Hükümet devirme girişimi anlamındaki ‘darbe’ kavramına pek uymuyor. Amaçları, Biden’ın seçim zaferini onaylamak üzere toplanan Kongre’nin böyle bir karar almasını engellemekti. Ciddi Amerikan gazeteleri ayaktakımı (mob) kavramını kullandılar. Trump’ın çağrısıyla Kongre’nin iki kanadını, hem Senato’nun hem Temsilciler Meclisi’nin toplantı salonlarını bastılar. 'Yu, es, ey! (USA) diye slogan atıyorlardı, yani Amerika, Amerika… Ellerindeki bayrakların bir tarafında Trump, öbür yüzünde Amerikan bayrağı vardı. Trump’ı Amerika ile özdeş sayıyorlardı çünkü." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Irkçı Amerikan aşırı sağının şiddet örgütü Ku Klux Klan’a benzer şekilde, Capitol’ün bahçesine kocaman bir haç diktiler. İçeride tahribat yaptılar. Emniyet Kuvvetleri’nin binayı boşaltması üç saati buldu. Dört kişi öldü. Popülizmin diğer bir özelliği 'elit düşmanlığı'dır. Küreselleşmenin bozduğu gelir dağılımından mağdur olan alt gelir grubundan milyonlarca Amerikalı, milyarder Trump’ın elit düşmanı söz ve tavırlarıyla özdeşleşti. Hem bu sosyal öfkeye, hem Trump’ı 'yeniden büyük Amerika'nın kurucusu sanan aşırı sağ coşkuya sahip kitleler… Kongre’yi bunlar bastılar." ifadesini kullandı.

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