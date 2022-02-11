Karar yazarı Akyol: Tarıma 29 milyar, faize 240 milyar TL; Türkiye böylesine faizci bir iktidar görmemişti

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'nin politikalarına ve kurumlarına güvenin kaybolmasının risk primini artırdığına değinerek "200’lerden 500’lü rakamlara çıkardı. Dünyada faiz yüzde 1 civarında ama biz bu yüzden ancak yüzde 6 faizle borç bulabiliyoruz!" dedi. Türkiye'nin dış borçlarının kabaca 453 milyar dolar olduğunu ifade eden Akyol şöyle devam etti:

"Hükümetin 2022 bütçesinde faiz ödemeleri için ayrılan para 240 milyar liradır! Korkunç bir faiz yükü!

Düşünün ki, Bakan Pakdemirli, 'tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardık' diye övünüyor! (1 Şubat 2022)

Tarıma 29 milyar, faize 240 milyar TL… Türkiye böylesine faizci bir iktidar görmemişti.

'Nass' sadece Merkez Bankası’na emir verirken var, bütçeye 240 milyar lira faiz ödeneği koyarken yok!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yatırımcılarla görüşmesine de değinen Akyol "Hükümetin yeni ümidi 'yastık altı' altın ve dövizi sisteme çekmek... Hükümet Aralık 2016’da da aynı çağrıyı yapmış, 2017 ve 2018 yıllarında altına dayalı kira sertifikası ve tahvil çıkarmıştı. Altın getirene faiz de verilecekti… Umulan sonuç alınamamıştı. Şimdi yastık altı altın ve döviz sisteme çekilebilir mi? İnşallah diyelim ama temeldeki sorun güvensizliktir. Bakan Nebati hâlâ 'Merkez Bankası’nı önemsizleştirdik' diyor!" dedi.