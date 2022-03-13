Karar yazarı Akyol: Son haberlere göre  Türkiye, Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 2 bin 700 yıllık İbranice bir yazıtı İsrail’e vererek jest yapacakmış

Karar yazarı Taha Akyol, "Son haberlere bakılırsa, Türkiye, Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 2 bin 700 yıllık İbranice bir yazıtı İsrail’e vererek jest yapacakmış." ifadesini kullandı.

Akyol yazısında, "İsrail Cumhurbaşkanı Izaac Herzog’un ülkemizi ziyareti Ukrayna krizinin gölgesinde kalsa da son derece önemlidir, olumludur. İki ülke de iyi ilişkileri özlemiş anlaşılan. Herzog’un uçağının dış yüzeyinde Ayasofya, Boğaz Köprüsü ve Galata Kulesi’nin çizimleri konulmuş, ‘barış ve işbirliği’ yazılmıştı. Erdoğan Hirzog’u davet ettiği gibi Beştepe’de de en yüksek protokolle karşıladı. Erdoğan’ın kabaca on yıl süreyle büyük kavgalar yaptığı Araplarla ve İsrail’le şimdi ilişkileri düzeltme çabasını doğru buluyorum." düşüncesini dile getirdi.