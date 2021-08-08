Karar yazarı Akyol: Selçuk’un gelmesi sürprizdi ama istifası sürpriz değil

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Ziya Selçuk'un Millî Eğitim Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin olarak, "Selçuk’un gelmesi sürprizdi ama istifası sürpriz değil" yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, "Selçuk’un istifası üzerine yapılan yorumlarda sistemdeki “iki başlılık” ön plana çıktı. CB sisteminde bir dış halka vardır, bakanlıklardır bunlar. Bir de iç halka vardır, Beştepe’deki kurullar… Selçuk, Beştepe’deki Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nu aşarak doğru bildiği politikaları uygulayabilir miydi?Uygulayamadı. Hatta Kurul üyeleri Ziya Selçuk’a yüklenen tweetler atmaktan sakınmadılar." ifadesini kullandı.

Akyol şunları kaydetti:

"ABD sisteminden farklı olarak bizdeki sistem, bakanlıklarla Başkan arasında “kurullar” denilen böyle bir birinci halka yaratmıştır. Hiçbir siyasi yetkisi olmayan Bakanlar… Mehmet Uçum’un deyişiyle “başkanlık hükümetlerinde bakanların profili son derece düşüktür.” (Hürriyet, 25 Ocak 2017)

Bizde böyle. Bakanların “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” söylemi, sistemin en veciz tanımıdır…

Evet, 13. asırda İbni Rüşd’ün kitaplarını meydanlarda yaktığımız, hadi daha yakınlara gelelim, 16. asırda Takiyüddin rasathanesini top atışlarıyla yıktığımız günden beri temel zihniyet sorunumuz!

Selçuk’un zihniyet değişimi amaçlı müfredat değiştirme girişimleri başarısız oldu.

İlk dönemlerdeki enerjisini kaybeden iki sene sonraki seçimlere odaklanan bugünkü iktidar uzun vadeli reform yapamaz, yapmıyor zaten. Selçuk, Kübra Par’a yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlayacağını açıkladı. (Haber Türk, 21 Temmuz) Fakat bütçede para yoktu! Muhtemelen Selçuk bu açıklamayla eğitime kaynak aktarılmasını sağlamak istedi. Türkiye pandemi döneminde en çok okul kapatan ülkelerden biriydi, daha fazlası kabul edilemezdi. Bugünkü sistemde, YSK tercih süresinin uzatılmasını bile Cumhurbaşkanı açıklıyor. Medyadaki haberlere göre, Selçuk’un 6 Eylül açıklaması da sorun yaratmış. Yeni Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer de kararlı, “Eylülde yüz yüze eğitim başlayacak” diyor. İnşallah diyelim, başarılar dileyelim. Bakalım bütçe sorunu nasıl çözülecek. Ziya Selçuk bakanlıkta yaşadığı tecrübeleri mutlaka yazmalı, gelecek nesillere aktarmalı. Salı günü YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın görevden ayrılmasını yazacağım."

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