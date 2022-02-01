Karar yazarı Akyol: Politikanın hırslı, öfkeli “hain” söylemi, maalesef küçücük bir çocuğun dimağına kadar sirayet etmiş!

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşması sırasında kürsüye gelen bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hain" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak, "Politikanın hırslı, öfkeli 'hain' söylemi, maalesef küçücük bir çocuğun dimağına kadar sirayet etmiş!" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Evet bir çocuk, bir partinin liderine ‘hain’ dedi… Çocuk yaşında bu şartlandırma vahim, ‘hain’ kavramının bu körpe zihne yerleştirilmiş olması çok daha vahim. Hatırlayacaksınız, Trabzon’da Erdoğan'ın konuşması sırasında kürsüye gelen küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "hain" dedi. İktidar partisine oy istedi. Cumhurbaşkanı ve siyasi ekibi çocuğun bu sözlerini tebessümle izlediler. Belli ki çocuk önceden ‘tedarik’ edilmişti; öyle olmasa kim Cumhurbaşkanı’nın yanına çıkabilir miydi?.. Belli ki çocuğun ne söyleyeceği de ‘tedarik’ edilmişti; öyle olmasa eline mikrofon verilir miydi? O yaşlardaki bir çocuğun masumiyeti, telkinlere açık olması ve hele de hükümlü babasının “kurtarılması” için küçücük kalbindeki dayanılmaz arzu…" Siyasette kullanmak ne kadar vahim, değil mi? Yaşadıklarımla ve okuduklarımla söylüyorum, böylesi hiç olmamıştı." değerlendirmesini yaptı.