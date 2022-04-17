Karar yazarı Akyol: Osmanlılar zamanında ve cumhuriyetin bütün dönemlerinde ortalamamız “vasat”tır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Milliyetçiler, İslamcılar, Atatürkçüler, sosyalistler yahut iktisadi deyişle piyasacılar, devletçiler Türkiye’yi kurtarmak için kavga ediyor fakat ülkeyi gelişmiş ülkeler düzeyine çıkaracak uzun vadeli temel bir program oluşmuyor. Ülke sürekli 'vasat' düzeyde kalıyor. Osmanlılar zamanında ve Cumhuriyet’in bütün dönemlerinde ortalamamız 'vasat'tır. Hızlı kalkınma dönemlerimiz var fakat bu dönemleri krizler, küçülmeler takip etti." görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Hangi sistem olursa olsun hamaset, çatışma, kutuplaşma, güç tutkusu… Bunu kolaylaştıran denetim ve denge eksikliği, müzakere ve uzlaşma kültürünün zayıflığı… Hangi ideoloji için kavga etsek körüklemiş oluyoruz! Siyasette rasyonellik, müzakere, uzlaşma ve işbirliği zihniyetini geliştirmek zorundayız. Bu açıdan Millet İttifakı ve 6 Partili ortak çalışmalar umut vericidir. Türkiye uçlardan, radikalizmden, partizanlıktan sakınarak güçlü bir “merkez” inşa etmek zorundadır; hem toplumsal anlamda hem devlet kurumlarının hukuk statüsü ve liyakat kalitesi anlamında…" düşüncesini dile getirdi.

Akyol şu ifadeleri kullandı:

"Niye Almanya’da, Japonya’da siyaset bizdeki gibi “kefen, ölüm, hainler, alçaklar” söylemiyle yürütülmüyor? Niye iktidar değişikliği gelenler için “ganimet”, gidenler için “kazanımların kaybı” olmuyor? Türkiye’de de demokrasiyi “yöneten demokrasi” olarak düşünmek zorundadır: Sağlam hukuki kurumlar, siyasi istikrar, temel hak ve hürriyetler… Sağlıklı iktisadi büyüme için de bu şart."