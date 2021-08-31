Karar yazarı Akyol: Osmanlı hiç Taliban gibi olmadı; Cumhuriyet’in kadrosu ve bütün temel kurumları da Osmanlı modernleşmesinin eserleridir

Karar yazarı Taha Akyol, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kaleme aldığı yazısında "30 Ağustos şüphesiz büyük bir askeri zaferdir ama siyasi ve diplomatik boyutları askeri yönü kadar önemlidir ve değerlidir.

Lakin tarihi hadiseleri günümüzün siyasi kavgaları için araçsallaştırmak maalesef derinlikten yoksun görüşlere yol açıyor. Ufkumuzu açması, tahlil kabiliyetimizi geliştirmesi gereken tarih buharlaşıyor.

İşte bir gazete, manşetinde '30 Ağustos güneşi Afganistan’da parlıyor' diyerek Taliban propagandası yapıyordu! (Aydınlık) Çin de Taliban’ı destekliyor ya…

Başka bir gazete 'laik Türkiye senin zaferin' diye manşet atmıştı. (Posta)

Bugünlerde 'Atatürk olmasaydı Türkiye Taliban gibi olurdu' diye manşetler, yazılar okuyoruz. Osmanlı hiç Taliban gibi olmadı. Cumhuriyet’in kadrosu ve bütün temel kurumları da Osmanlı modernleşmesinin eserleridir" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın.