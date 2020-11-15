Karar yazarı Akyol: Osman Kavala'nın artık skandala dönüşmüş olan tutukluğunun kaldırılması elbette zorunlu

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz” açıklamasına ilişkin olarak, “HSK böyle kaldığı sürece ‘yargı reformu’ sözde kalır…” görüşünü savundu. Akyol, Gezi davasında beraat ettiği gün 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan ve 1112 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Akyol, "Kavala’nın artık sürdürülemez hale gelen tutukluluğuna HSK’nın müdahalesiyle son verilmesi 'hatanın düzeltilmesi' mi olur, yoksa siyaseten 'dün tutuklattı, bugün bıraktırdı' diye mi yorumlanır? Nasıl yorumlanırsa yorumlansın artık skandala dönüşmüş olan tutukluğun kaldırılması elbette zorunludur. Ama AİHM ve AYM kararlarına geçmiş diğer haksız tutuklama ve mahkumiyetler?! Ve dahası, Türkiye’nin uluslararası hukuk raporlarındaki ve siyaset bilimi araştırmalarındaki imajı?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Mesela CB sistemi hakkında, Avrupa Konyesi’nin hukuk beyni olan Venedik Komisyonu’nun raporu… Bu Rapor CB sisteminde, özetle 'kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ciddi surette ihlal edilmiştir' diye yazıyor. (13 Mart 2017) Bu tür raporlar arşivlerde kalmıyor. Unutmayalım, Merkel, 'Venedik Komisyonu Raporu’nu çok önemsiyorum' diye açıklama yapmıştır. (13 Nisan 2017) Görülüyor ki, sözlü çağrılarla ve pragmatik uygulamalarla Türkiye’yi 'hukuken güvenli' ülke haline getirmek ve yabancı yatırım çekmek kolay gözükmüyor. 2002-2015 dönemindeki pozitif imajımız çoktan kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol yazısında, "HSK böyle kaldığı sürece 'yargı reformu' sözde kalır… Meclis’in denetim yetkisi böyle kalırsa 'denetim ve denge' de kağıtta kalır." ifadesini kullandı.