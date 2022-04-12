Karar yazarı Akyol: ‘Ortodoks’ politikalar AKP'nin ilk on yılında milli gelirimizi 12 bin dolara çıkarmıştı, heterodoks politikalar ise 8 bin dolara düşürdü

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, hükümetin ekonomide öngörülerinin tutmadığını ve ihracata dayalı cari açıksız büyüme planının başarılı olamadığını ifade ederek "Fakat dün açıklanan dış açık rakamları bunun aksini gösteriyor. Enerjideki fiyat artışlarını çıkarsak bile durum iç açıcı değil. İhracatı şahlandıracak olan asıl faktörün TL’yi ucuzlatmak değil, teknoloji, verimlilik, yüksek katma değer gibi politikalar olduğunu daha başta 'öngörmek' gerekmez miydi?" diye sordu.

Akyol, "faiz sebep, enflasyon sonuç" tezinin tüm uyarılara rağmen uygulanmasının enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti.

Akyol, söz konusu öngörülerin tutmamasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Biz, bize öğretilmiş şeyleri yapmaktan vazgeçme zamanının geldiğine inanıyoruz" diyerek "heterodoks" politikaların sinyalini vermesine işaret ederek şöyle dedi:

"İşte öngörü mesafesini daraltan, öngörülerin yanlış çıkmasına ve bu yanlış öngörülere dayalı politikaların krize sürüklenmesine yol açan asli zihniyet faktörü budur!

Yüzlerce yıl on binlerce ekonomik olayda test edilerek sınanmış modern iktisadı bırakıp hiç denenmemiş, teorisi yapılmamış, bu yüzden öngörü kazandırmayan 'benim tezim'le ekonomi yönetmek! Neticesi, kriz.

Halbuki ‘ortodoks’ politikalar bu iktidarın ilk on yılında milli gelirimizi kişi başına 12 bin dolara çıkarmıştı, heterodoks politikalar ise 8 bin dolara düşürdü… Özeti bu."

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