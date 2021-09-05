Karar yazarı Akyol: Kuvvetler ayrılığının ayak bağı sayıldığı yıllarda, kişi başına gelirimiz 13 binden, 9 bin dolara düştü

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "İktidar da kuvvetler ayrılığı derken başarılıydı, 'ayak bağı' saydığı yıllarda ise kişi başına gelirimiz 13 binden, 9 bin dolara düştü. Vaziyet ortada." değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Ak Parti iktidarında dört defa kadro kanunu çıkarılarak oluşturulan yüksek yargıda “kuvvetler uyumu, kuvvetlerin işbirliği, yerli anayasa” gibi muğlak kavramları duymak endişe verici. Hukuki belirsizlik krizlere sebep oluyor… Krizden çıkışımızın ön şartı kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk devletidir. Bu iktidar da kuvvetler ayrılığı derken başarılıydı, “ayak bağı” saydığı yıllarda ise kişi başına gelirimiz 13 binden, 9 bin dolara düştü. Vaziyet ortada." ifadesini kullandı.