Karar yazarı Akyol: İktidar TÜSİAD’ı dinledi!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "TÜSİAD’ın sesini kısmış bir iktidar, iki bakanla bir Merkez Bankası Başkanı’nı TÜSİAD’a göndererek görüşmelere başladı. İktidar TÜSİAD’ı dinledi!" görüşünü savundu.

Akyol, "Hoşuna gitmeyen sesleri kısma, eleştirileri susturma alışkanlığı içindeki iktidarın, nihayet çeşitli kesimleri 'dinleme' ihtiyacını duymasını tabii ki önemsemek gerekir. AK Parti, 'cumhuriyet tarihinde görülmemiş' kalkınmadan bahsediyordu fakat bu onun'AB sürecinde' geçen ilk iki döneminin eseridir. 220 milyar dolar dış yatırımın geldiği dönem!" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Eleştirilerin bastırılması, hukukun siyaset elinde araçsal hale getirilmesi ve bu yüzden yanlışların düzeltilememesi sonucu yaşadığımız iktisadi kriz, bizi on yıl geriye götürdü. İktidarın reform söylemindeki samimiyet testi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetler alanındaki davranışına bağlıdır. İnşallah olumlu olur." ifadesini kullandı.