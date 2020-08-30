Karar yazarı Akyol: Hiçbir zaman ‘yedi düvele karşı’ yalnızlığı marifet sanmamalıyız

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa uyguladığı diplomasi ile Millî Mücadele’yi 'yedi düvele karşı savaş' macerasından uzak tuttu. Düşmanları azaltarak, dostları çoğaltarak askeri harekatın başarı şartlarını hazırladı. Hiçbir zaman ‘yedi düvele karşı’ yalnızlığı marifet sanmamalıyız" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Birinci Dünya savaşından kalan 'yedi düvel' söylemi İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya’dan oluşan İtilaf Devletleriyle savaştığımızı ifade eder. Cepheler de fazla yayılmıştı: Romanya’da Galiçya, doğuda Kafkasya, güneyde sıcaktan kavrulan Sina çölü… En lüzumsuzu da Galiçya… Bir gerçek olan kahramanlıklarımızı ifade etmek için 'yedi düvele karşı' denildi.Unutmayalım ki bizim de müttefiklerimiz vardı: Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan. Hiçbir zaman ‘yedi düvele karşı’ yalnızlığı marifet sanmamalıyız." ifadesini kullandı.

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