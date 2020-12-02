Karar yazarı Akyol: Hem reform deyip hem "Faiz sebeptir" diyerek politik dille konuşulursa reform meltemi yelkenleri dolduran rüzgâra dönüşmez

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim" sözlerine göndermede bulunarak, "Hem reform deyip hem 'Faiz sebeptir' diyerek politik dille konuşulursa reform meltemi yelkenleri dolduran rüzgâra dönüşmez" yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, "Kriz yönetimlerinin başarısı, gerekli politikaları teknik olarak hazırlayacak ve uygulayacak uzman ve güvenilir bir isimin başkanlığında teknik ekibin yetkili olmasıdır. Siyasetçi siyaset yaparken, teknik uzmanlık ve kararlılık gerektiren reform konularında gözler bu ekipte olacak, piyasalara güveni bu ekip verecektir. Güveni sürdürmeleri, siyasi propaganda büyüsüne kapılmadan net bir reform diliyle konuşmaları ve uygulamalarıyla kararlılıklarını göstermelerine bağlıdır." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Hem reform deyip hem 'faiz sebeptir' diyerek politik dille konuşulursa reform meltemi yelkenleri dolduran rüzgara dönüşmez… İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ekonomide yetkili ve sorumlu güvenilir bir ismi CB yardımcısı olarak atamasını tavsiye etmişti. Gerçekten reform isteniyorsa, çok politize olmamış, ideolojik değil teknik kimliğiyle bilinen, piyasalara güven verecek bir isim, gerçek bir reformun başlangıcı olabilir. Beştepe’de tam bir buçuk sene önce büyük tantanalarla 'Yargı Reform stratejisi' açıklandı da reform demeye layık ne yapıldı? Hiç… Türkiye bugün içte de dışta da zor durumdadır; 'reform' kavramı bu defa da öyle boş çıkmamalı. İçte ve dışta yüksek düzeyde güven oluşturmadan hiçbir yüksek dozlu siyasi nutuk sorun çözmüyor, bunu görmüş olmalıyız." ifadesini kullandı.