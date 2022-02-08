Karar yazarı Akyol: Hamasete değil, ‘ortodoks’ iktisada, rasyonel kurumsal politikalara ihtiyacımız var

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Dünya gazetesine verdiği demeci değerlendirdi. Akyol, Türkiye'nin ekonomik kalkınma için "hamasete" değil, ortodoks iktisada ve rasyonel kurumsal politikalara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Akyol, Kurtulmuş'un "heterodoks" politikalara ilişkin sorulan sor üzerine cevaben neo-liberalizm eleştirisi getirdiğine dikkat çekerek "Gelir dağılımını neo liberal politikaların bozduğunu, orta direğin eridiğini söylüyor. ‘Neo liberal’ kavramı üzerine tartışılabilir ama şu soruyu sormak lazım: Gelir dağılımını bozan, orta sınıfı eriten politikaları Türkiye’de kim uyguladı ve bunlar hangi politikalardı? Türkiye’de gelir dağılımın ‘daha da’ bozulması 2014’ten itibarendir ve bu dönemdeki politikalar neo liberal değil, 'faiz sebeptir' iddiasının başladığı ‘heterodoks’ politikalardır" dedi.

Akyol, "Bütün iktidarlar döneminde kamu borçlarını aşırı arttırmak, Merkez Bankası’nın kaynaklarını tüketmek, dış açığı aşırı büyütmek, kurumların kalitesini düşürmek daima krizlerle sonuçlandı" diyen Akyol şöyle devam etti:

" ‘Dindarların’ farklı olacağı sanılırdı, dünya nimeti karşısında farklı olmadıkları görüldü. Aynı ‘sarmal’ bizi yine ekonomik küçülmeye düşürdü!

İki adım büyüme, bir adım küçülme, bu sarmal sürüp gidiyor.

Dahası, Turgut Özal’ın 1980, Kemal Derviş’in 2001 reform paketi gibi elde kapsamlı bir program yok. İşte Eylül 2020’den bu yana 'acı ilaç', ardından 'rekabetçi kur' şimdilerde de 'liralaşma' diye birbirini tutmayan politikalar uygulanıyor.

Niye bir Güney Kore olamadık, belli değil mi? Hamasete değil, ‘ortodoks’ iktisada, rasyonel kurumsal politikalara ihtiyacımız var."

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