Karar yazarı Akyol: Faiz demiyor, 'mevduat kazancı' diyor ama aynı şey değil mi?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, kur garantili TL vadeli mevduat sistemini köşesinde değerlendirdi. Akyol söz konusu finansal aracın üstü kapalı faiz artışı olduğuna işaret ederek "Faiz demiyor, 'mevduat kazancı' diyor ama aynı şey değil mi?" diye sordu.

2018'de başlayan kur kriziyle artan doların frenlenebilmesi için 128 milyar doların satıldığını ve bunun sonucunda eski Merkez Bankası Naci Ağbal'ın göreve getirilerek 'acı ilaç faiz' politikasının devreye alındığını aktaran Akyol şöyle dedi:

"Benim dikkatimi çeken, 'acı ilaç faiz' politikasına dönmek zorunda kalınması, ama bunu örtülü veya faiz artırdık demeden yapması…

Ve maliyetinin Hazine’ye yüklenmesi….

Erdoğan’ın konuşması da bu açıdan çok dikkat çekici:

'Kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek…'

Madem böyle, keşke Naci Ağbal’la devreye sokulan 'acı ilaç faiz' politikası devam etseydi, geçen bir yılın ağır hasarı olmazdı."

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