Karar yazarı Akyol: Erdoğan, Merkez Bankası’nın faizi yükseltmesini engellemeyecek!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerine ilişkin olarak, "Erdoğan, Merkez Bankası’nın faizi yükseltmesini engellemeyecek!" yorumunu yaptı.

Akyol, "Erdoğan bu defa 'faizi yükseltmek de vatana ihanettir' demedi. 'Krizden çıkışın yolu, İslam ekonomisidir' gibi sözler etmedi. Gerçi 'faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' şeklindeki klişeyi tekrarladı fakat 'faizleri en azından enflasyon seviyesinde tutma mecburiyeti'ni dile getirerek, klişede esaslı bir revizyon yaptı. Öyle ya, 'faizi en azından enflasyon seviyesinde tutma mecburiyeti' varsa, faizi aşağı çekerek enflasyonu indirmek mümkün değildir." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Şimdi piyasalardaki beklenti de 19 Kasım’daki Para Politika Kurulu’nda faizin ciddi surette artırılmasıdır. JP Morgan 19 Kasım’daki toplantıda Merkez Bankası’nın 500 baz puan faiz artışına gideceğini tahmin ediyor. TL bu beklenti ile değer kazanıyor. Ve bu defa Erdoğan, Merkez Bankası’nın faizi yükseltmesini engellemeyecek! Kendisi bunu 'bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek isterim' diyerek ifade etti. Halbuki eskiden faizi enflasyonun üstünde tutarak TL’yi kurtarmaya çalışan Merkez Bankası başkanları ne hücumlara maruz kalmıştı!" görüşünü savundu.

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