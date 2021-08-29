Karar yazarı Akyol: Erdoğan, Batı ile ilişkilerinde bir koz elde etmek için Taliban’la iyi ilişkiler kurmak istiyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Erdoğan, Batı ile ilişkilerinde bir koz elde etmek için Taliban’la iyi ilişkiler kurmak istiyor" görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Ak Parti’yi Taliban’la aynı çizgide görmek yanlıştır ve yanıltıcıdır. AK Parti, bırakın kadınları eve kapatmayı, kadın istihdamını geliştirme programları uyguladığı gibi, cemaatlerin baskısıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş ama bu, kontrolü altındaki kadın kuruluşu KADEM’in bile içine sinmemiştir. Ancak iktidarın Taliban’a davranışı Batılı ülkeler hatta diğer ülkeler gibi değildir. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan Taliban’la ilişkileri “Türkiye’nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok” diyerek dini bir referansla tanımladı. Böyle bir tanımı, başka hiçbir ülke yöneticisi yapmadı. Erdoğan’ın kastı genel Müslüman kimliği ise, Mısır’daki Sisi rejimi de Müslüman kimliğine sahiptir. Sisi silahla darbe yapmışsa, Taliban da silahla iktidarı ele geçirmiştir! Erdoğan Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnız bırakma pahasına Sisi rejimiyle savaşmıştı. Taliban’la ise iyi ilişkiler kurmaya dikkat ediyor. Çünkü Batı ile ilişkilerinde bir koz elde etmek için Taliban’la iyi ilişkiler kurmak istiyor." düşüncesini dile getirdi.