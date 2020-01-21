Karar yazarı Akyol: Defalarca eleştirdiğim Yargıtay Başkanı İsmail Cirit’in sözleri haklı bir feryattır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e verdiği röportajdaki sözlerini yorumladı. Akyol, defalarca eleştirdiğini belirttiği Cirit’in, “Devletimiz büyük sıkıntıya girecek diye her yerde, yargı, kuvvetler ayrılığı, hakim bağımsızlığını, bir takım şeylerin yanlış gittiğini söylüyorum. Doğruları göstermeye çalışıyoruz” sözlerinin haklı bir feryat olduğunu savundu.

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“İktidarla hiçbir tartışmaya girmemiş bir yüksek yargıcın ‘devletimiz büyük sıkıntıya girecek’ diye endişe belirtmesi bir alarm değil mi?” diye soran Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde, HSK üyelerinin tamamının siyaset tarafından belirlenmesi, bütün tabloyu yansıtan bir örnektir. Türkiye’de kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını gerçekleştirecek yeni bir anayasa lazım. Sayın Cirit’in dediği gibi “toplumsal mutabakatla anayasa lazım. Öyle bir anayasal düzende adlî yıl törenleri de adlî mekanlarda yapılır; yürütme erkinin zirvesinde değil” ifadesini kullandı.

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