Karar yazarı Akyol: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin en büyük kusuru iktidar sahipleri tarafından ağza bile alınmıyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, ikinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin performansının iyi gözükmediğini belirtti. Akyol, "Temel sorun kurumların zaafa uğratılmış olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin bu en büyük kusuru iktidar sahipleri tarafından ağza bile alınmıyor." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "24 Haziran 2018’de, sistem devreye girdiğinde dolar 5.71 liraydı; 2020 yılının aynı gününde 6.84 liraya çıkmıştı. Dış borcun milli gelire oranı 2018’de yüzde 51.8’di, 2020’de yüzde 56.9 oldu çünkü ekonomi küçüldü. Kişi başına gelir konusunda artık 7-8 bin dolardan bahsediliyor. 2018 bütçe açığı 72.6 milyar liraydı. 2019 bütçe açığı 123 milyar liraya çıkmıştı. 2020’de daha da artacağı açıktır, tahminleri buraya yazmadım. Uygulanan iktisat politikalarında öteden beri sanayinin ihmal edilmesi bir kenara, kurumların ezilmesi çok ciddi bir sorundur. Bu meseleyi somut verilerle defalarca yazdım: Siyasetin ağırlığı ve liyakat yerine sadakat öncelikli davranması kamu kurumlarının performansını düşürüyor." görüşünü savundu.

Akyol, "Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından, 'eski', evet 'eski' Merkez Bankası baş ekonomistiProf. Hakan Kara, sorunların anasının enflasyon olduğunu, enflasyonla mücadele için siyasetin kararlı olması ve bu kararı verdikten sonra artık 'işin teknik kısmını ehil kurumlara delege edip bu göreve ulaşması için gereken inisiyatifi vermek' gerektiğini söylüyor. Yani Merkez Bankasının bağımsızlığı… 'Laf dinlemiyor' diye müdahale edilmeyecek, aksine, teknik kısmı ehil kurumlara bırakılacak… Prof. Hakan Kara, Cumhuriyet’te Şehriban Kıraç’a açıklamalarında şöyle devam ediyor: 'Yani kurumsal yapının güçlendirilmesi kritik önem taşımakta. Yaşanan zorlukların birçoğu dönüp dolaşıp bu noktada düğümleniyor.'Temel sorun kurumların zaafa uğratılmış olmasıdır. CB sisteminin bu en büyük kusuru iktidar sahipleri tarafından ağıza bile alınmıyor." ifadesini kullandı.

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