Karar yazarı Akyol: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce 'faiz acı ilaçtır, tavizsiz uygulayacağız' dediğinde 'öğretilmiş'i mi söylüyordu?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Yüksek faiz söylemi aslında öğretilmiş bir yanlıştır" sözlerine ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce 'faiz acı ilaçtır, tavizsiz uygulayacağız' dediğinde 'öğretilmiş'i mi söylüyordu?" diye sordu.

Akyol, ekonomi yönetiminde birbirine zıt ekonomik modellerin devreye alındığına dikkat çekere yazısında şunları dedi:

"Evet sistem bütünlüğü ve teorik çerçeve olmayınca, aynı iktidarın iktisat politikalarında “faiz hayatın gerçeğidir” denildi, ardından “faiz sebeptir” geldi… “Acı ilaç”tan “rekabetçi kur”a, oradan de “döviz endeksi”ne geçildi…

Endişe verici değil mi, yatırımcı yarınını öngörülebilir m?

Elbette dövizin aşağı çekilmesi çok iyi oldu. Fakat gerçek iktisatçıların ve eli taşın altında olan sanayici ve iş insanlarının “enflasyon” uyarılarını da ciddiye almak şarttır. Belirsiz kavramlar değil iktisat ilminin kavramlarıyla bakmak ve konuşmak zorunludur.

İktidarın ilk on yılındaki sağlıklı ekonomik gelişmeye klasik iktisat dili, AB referansı ve bağımsız Merkez Bankası eşlik etmişti… Sonra işlerin bozulmasına “faiz sebeptir” söylemi, kavram kargaşası, ‘dış güçler’ gibi komplo algıları, kurumlarda aşınma ve “laf dinleyen” Merkez Bankası eşlik etti…"