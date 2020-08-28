Karar yazarı Akyol: Covid -19 virüsünün bulaşma riski 30 Ağustos kutlamalarında ne kadarsa Malazgirt kutlamalarında Ayasofya’nın açılış töreninde de o kadar

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısıtlama getirmesini eleştirdi. Akyol, "Covid -19 virüsünün bulaşma riski 30 Ağustos kutlamalarında ne kadarsa Malazgirt kutlamalarında Ayasofya’nın açılış töreninde de o kadar" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, Malazgirt zaferinin kutlanması ne kadar doğru ise, 30 Ağustos Büyük Zafer günündeki kutlamaların kısıtlanması da o kadar yanlış. Elbette virüs sebebiyle kısıtlamalar gerekebilir. Ama Covid 19 virüsünün bulaşma riski 30 Ağustos kutlamalarında ne kadarsa Malazgirt kutlamalarında Ayasofya’nın açılış töreninde de o kadardır. Tarihçiler ve herkes tarihin her dönemini tartışabilir ama 'devlet', yani iktidar milli tarihimizin dönemlerinde ayırımcılık yapmaktan sakınmalıdır. Sadece tarihçiliğin değil, 'devletin kamusal tarafsızlığı' ilkesinin gereği budur." değerlendirmesinde bulundu.

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TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ‘pandemi’ gerekçesiyle kısıtlama getirildi