Karar yazarı Akyol: Çıkış yolunu ortaya koymak, muhalefetin sorumluluğundadır, vebali 6 liderin omuzlarındadır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, 6 muhalefet partisi liderinin dünkü buluşmasına ilişkin olarak, "Başarmaya mecburlar, mahkumlar. Çünkü ister adaylık konusunda, ister ideolojik takıntılardan çıkacak bir başarısızlığın vebali çok ağır olacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Çünkü Türkiye çok sıkışık durumda. Arkamızdan gelen Bulgaristan ve Romanya’nın son yedi yıl içinde bizi geçmiş olması, ekmeğimizin küçülmesi, milli itibarımızın sarsılması kolay katlanılabilecek şeyler değil. Çıkış yolunu ortaya koymak, muhalefetin sorumluluğundadır. Bunun için diyorum ki, başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere 6 liderin sorumluluğu büyüktür! Zira seçim kazanmanın ötesinde, bu büyük işi başarmak onların görevidir, vebali 6 liderin omuzlarındadır. Millet İttifakı kavramı kitlelere yerleşmiştir, 'marka' haline gelmiştir. İç işleyişinin temel prensipleri ve siyasetinin ana hatları ise yeterince işlenmiş, metne geçirilmiş değildir. Bu çalışmaların 6 parti olarak yapılması gerektiği açıktır." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Muhalefet zirvesi bildirisi: Krizin nedeni 'başkanlık' sisteminin keyfi uygulamaları, mutabakat metnimiz 28 Şubat'ta milletimizle paylaşılacak

Gökçer Tahincioğlu'nun analizi: 5 saat 15 dakikalık zirvede aday konuşulmadı, prensiplerin konuşulması benimsendi: Yeni sistem için açıklama 28 Şubat’ın yıl dönümünde yapılacak