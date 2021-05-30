Karar yazarı Akyol: Bütün kurum yöneticileri Cumhurbaşkanının ekibi olduğunda alt makamlarda şahsi sadakat ekipleri ortaya çıkıyor!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Bütün kurum yöneticileri Cumhurbaşkanının ekibi olduğunda alt makamlarda şahsi sadakat ekipleri ortaya çıkıyor!" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Artık merkezi idare tamamen Cumhurbaşkanının tercih, karar ve kararnamelerine bağlıdır. Bu aynı zamanda 'liyakat, kıdem, tecrübe' gibi kurumsal ilkelerden ziyade 'sadakat, yakınlık' gibi şahsi tercihlerin etkili olması demektir. Son değişiklikler 'Merkez Bankası’nda Berat Albayrak ekibi tasfiye edildi' diye değerlendirildi. Şimdi kimin ekibi?!.. Bütün kurum yöneticileri Cumhurbaşkanının ekibi olduğunda alt makamlarda şahsi sadakat ekipleri ortaya çıkıyor! İçişleri Bakanlığı bünyesinde ortaya dökülen tablo da bu değil mi? Bakan “Ben İstanbul’a karışmam” diyor! AA bültenlerinde bile bu çekişme görülüyor… Yüksek yargı kurullarına ve yönetimlerine yapılan atamalarda da siyasi yakınlık görülmüyor mu?" görüşünü savundu.

Akyol şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri’ndeki siyasi büyükelçiler, böyle değil mİ? İkinci Meşrutiyet döneminde bu yönetim tarzını “idare-i şahsiye” diyerek eleştirirlerdi, “kanun idaresi”ni savunurlardı… Yüz yıl geçti! Bu sistem tıkanmıştır, Türkiye “kurallar ve kurumlar” sistemine yönelmek zorundadır, “hukuk devleti” yani."