Karar yazarı Akyol: Bugünkü CHP’yi hâlâ “eski CHP” gibi göstermek iktidar partisinin çıkarına

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, eski bakan Fikri Sağlar'ın, "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var" açıklamasının ardından başlayan 'başörtüsü' tartışmasına ilişkin olarak, "Bugünkü CHP’yi hâlâ 'eski CHP' gibi göstermek iktidar partisinin çıkarına" yorumunu yaptı.

Akyol, "Türban denilen tesettür biçiminin, geleneksel başörtülerinden daha şehirli, daha modern bir tarz olduğu sosyolojik bir gerçektir. CHP’li sosyolog Prof. Sencer Ayata’nın da ifade ettiği sosyolojik gerçek.Muhafazakar kadın türbanla topluma, üniversiteye, iş hayatına ve kamu görevine katılıyor. Tesettürünü muhafaza ederken geleneklerin, göreneklerin bağlarından kurtuluyor.Kaldı ki, Türban-başörtüsü ayrımı, hukuken formüle edilemez, böylesine saçmadır. Üzerinde durmaya değmezdi." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Ama Cumhurbaşkanı ve partisi olayı büyüttü. Bugünkü CHP’yi hâlâ 'eski CHP' gibi göstermek iktidar partisinin çıkarınadır. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ekmek karnesinden bile bahsettikleri oluyor. Tek Parti dönemini, Atatürk dönemi dahil, akademik ve fikrî planda tartışmak ve özgürlük kültürünün gelişmesine çalışmak doğru bir davranıştır. Ama siyasette bunu özgürlük fikrini geliştirmek için değil, rakibi karalayıp oy tabanını pekiştirmek için yapıyorlar. Dolayısıyla özgürlük kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuyor, aksine kutuplaşmayı körüklüyor." ifadesini kullandı.

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