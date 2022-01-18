Karar yazarı Akyol: Bu iktidar döneminde uluslararası şeffaflık indekslerinde "yolsuzluk algısı" tavan yaptı...

Karar yazarı Taha Akyol, KONDA'nın "Türkiye 100 Kişi Olsaydı" başlıklı raporundan hareketle, "Dini inancım yok" diyenlerdeki artış olduğunu hatırlatarak, "Siyasetle ve kinle donatılmış bir din söylemi taraftarlarını motive etse bile, Peygamberimiz’in hadisindeki 'korkutmayan müjdeleyen, zorlaştırmayan kolaylaştıran' sıcak bir mesaj değil, kutuplaştırıcı bir atmosfer yaratacağı bellidir. Bu iktidar döneminde uluslararası şeffaflık indekslerinde 'yolsuzluk algısı' tavan yaptı… Yoksullaşmanın sebebi 'nass' olabilir mi? İşte insanlarda 'din buysa…' tepkisi oluşuyor" yorumunu yaptı.

Siyasetin tek sebep olmadığını söyleyen Akyol, şöyle devam etti:

"Müslümanların ciddi bir ‘din algısı’ sorunu vardır… Din adına kafa kesen, bomba atan nihilist manyaklar bir tarafa, Taliban insanlar için bir kurtuluş hissi verebilir mi? Aksine bir kabus gibi iç karartıyor. Yüksek din idrakindeki fazilet hissi ile Taliban’da şekillenen din anlayışının ne ilgisi var! Müslümanlar sorunları için şuna buna 'kin' duyacağına, öncelikle bu problemi düşünmelidir.

Eski fetvaları din sanan, tarihi formlarla din arasında ayırım yapacak yüksek düşünceden mahrum Taliban kafasıyla matematik, fizik, kimya, tıp, sosyoloji, ekonomi bilimleri mümkün mü?! Bu bilimlerle tanımış bir insanın Taliban tarzında ‘inanması’ mümkün mü?! Silahın varsa savaşmak, gücün yeterse kadın kırbaçlamak kolay! Zor olan; kullandığın modern araçları yapan endüstrinin temelindeki bilimsel ve felsefi düşüncedir."

Yazının tamamı için tıklayın.