Karar yazarı Akyol: AK Parti'nin oy kayıpları büyük şehirlerde başladı, o yüzden Erdoğan hamaset, daha sert muhafazakâr davranışlara yöneldi

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Türkiye’de de AK Partinin oy kayıpları büyük şehirlerde başladı. İyimser sözler, propagandalar bu kesimlerde etkili olmuyor. O yüzden Erdoğan hamasete, muhalefeti ihanetle suçlamaya, daha sert muhafazakâr davranışlara yöneldi." görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Esaslı bir demokratikleşme ve gerçek bir hukuk reformuyla ekonomide esaslı bir düzelme duygusu yaratmadıkça, aşağı giden grafiği yukarıya çevirebileceğini sanmıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Akyol şu ifadeleri kullandı:

"2023 hedeflerini yarısına ulaşmak bile hayal görünüyor. Peki, dünyanın 10 büyük ekonomisine “daha yakın” bir duruma yükseldik mi? Türkiye, AK Parti iktidarının reform yıllarında kazandığı ivme ile 2016 yılında, ekonomik büyüklük itibarıyla 1 trilyon dolara yaklaşmış, 20 büyük ekonomi içinde 16. sıraya kadar çıkmıştı. O zaman “daha yakın”dı.

Fakat hatalı politikalar, hukukta güvensizlik, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının kaldırılması gibi bir çok etkenle son beş yılda ekonomimiz hızla küçüldü.IMF’nin Ekim-2020tarihli Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin 2020 milli gelirinin 650 milyar dolara indiği hesaplanmıştı. Dünyada da 20. sıraya inmiştik. 2021 performansımız yeterli olmazsa “20 Ekonomi”nin altına inme ihtimalimiz bile söz konusudur. (Talip Aktaş, Dünya Gazetesi, 9 Aralık 2020) Bu rakamlar ortadayken, iyimser sözler inandırıcı olur mu? Rakamlarla, verilerle düşünenler için inandırıcı olmaz. Fakat “karizma” diye bir olgu da var. Büyük sosyolog Max Weber’den beri sosyal bilimlerin konusudur…"