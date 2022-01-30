Karar yazarı Akyol: Adalet Bakanı Gül’ün istifasını kaygıyla karşıladım

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün istifasını kaygıyla karşıladım, hukuk söylem planında da mı gerileyecek diye… İnşallah yanılıyorumdur." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Gül’le tanışıklığım yok, telefonda bile hiç temasım olmadı. Şunu da belirteyim, CB hükümet sisteminin son redaksiyonunu yapanlar birkaç isimden biriydi. Bu yüzden tarihin onu sorumlu tutacağını düşünüyorum. Kuvvetler ayrılığı bu kadar hırpalanmamalıydı… Belki yaşadığı tecrübelerden, belki bakanlığın isminin 'Adalet' olmasının verdiği mesuliyet duygusundan, Abdülhamit Gül iktidar kadrosu içinde hukuk diliyle konuşan tek isimdi. Daha önemlisi yargıdaki sorunları açık yüreklilikle dile getiriyordu." görüşünü savundu.

Akyol şu ifadeleri kullandı:

"Hâkimlerin oraya buraya sürülmemesi için “coğrafi teminat” getirileceğini söylemişti. Bunun için kanuna bile gerek yoktu, başkanı olduğu HSK’nın bir prensip kararı alması yeterdi, yapılmadı sözde kaldı."