Karar yazarı Akif Beki: Yönetenlerin lafına uyup TL direnişine destek verenler, keleğe gelmiş gibi mi hissediyor kendilerini?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk Lirası'na güvenenlere kazanç vaat ettiğini, dolara güvenenlerin pişmanlık yaşayacağı yönündeki uyarılarını hatırlatarak, "Vatandaşların TL’si üstünde değişik, fantastik faiz-kur-enflasyon teorileri denenmeye devam etti. Kumar oynar gibi... Bakalım bu sefer değişik bir sonuç çıkacak mı diye Merkez Bankası, piyasaları terse yatırdı. Faizi arttıracak gibi gösterip beklentinin tam tersini yaptı.

Deneme tahtasındaki sonuç; doların 8 lirayı da aşması oldu. Bakanlığın 2023 hedefiydi bu kur. Nasılsa kazanacağız, talih bizden yana rahatlığından olsa gerek...Ekonomi yönetimi deneme-yanılma yönteminde sebat ediyor. Gelin görün ki TL’ye güvenenler, o gün bugündür kayıptan kayba koşuyor." diye yazdı.

Dolardan TL'ye dönenlerin ve birikimlerini lirada tutanların zarar üstüne zarar ettiğini belirten Beki, "İktidarın kur lafına güvenenler ne hissediyor?" başlıklı yazısını, "TL’ye güvenen, yönetenlerin lafına uyup TL direnişine destek verenler ne hissediyor acaba? Asıl onu merak ediyorum.

Keleğe gelmiş, aldatılmış gibi mi hissediyorlar kendilerini? Zararlarını kim tazmin edecek şimdi diye, kendilerini yanıltanlara kızıyorlar mı? Yoksa, kendilerine anlatılan ilk hikaye yalan olmuş, orasına aldırmıyor da...”Biz kaybettik ama Türkiye kazandı, üretimimizin önü açıldı” diye seviniyorlar mı?" ifadeleriyle noktaladı.

Yazının tamamı için tıklayın...