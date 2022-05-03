Karar yazarı Akif Beki: Yoksullaşmadan şikâyet de halka çok görülüyor, boş baklava bile başa kakılıyor

Karar yazarı Akif Beki, bugünkü yazısında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın TOKİ konutlarındaki duşakabinlerle ilgili sıkıntısını dile getiren depremzedeye verdiği "Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde" yanıtını hatırlatıp iktidarı eleştirdi. Beki “İktidarın merkezindeki refleks, taşradaki temsilcilerine de sirayet etmiş ki... Başkan, TOKİ konutlarını halka çok görüyor, aşağıladığının da farkında değil” değerlendirmesinde bulundu.

İktidar elitlerinin halkın, ömründe görmediği zenginliği ve refahı kendi dönemlerinde yaşadığını düşündüğünü yazan Beki “Bu yüzden de iktidarlarından memnun olmayanları anlamakta zorlanıyorlar” diye yazdı.

Bayram arifesinde insanların ucuz baklava almak için kuyrukları girdiğini yazan Beki, şöyle devam etti:

"Boş baklavanın icat edildiği ülkeden söz ediyoruz. İyisi ve dolusunun kilosu, 200 liralardan başlıyor. Ucuza kaçanı, 100 liralardan. Önünde kuyruk oluşansa 100 liranın altına satılıyordu, yaklaşık yarı fiyatına. Hesap edin alım gücünün nerelere geldiğini.

AK Parti’den önceki bayramlarda baklava mı görmüşlerdi ki, şimdi boş baklavadan yakınacaklar değil mi!

Dedim ya yoksullaşmadan şikayet de halka çok görülüyor, boş baklava bile başa kakılıyor ve bu tavır, Ocaktan’ın ‘caz dinleyen hafız’ temalı yazıları kadar dahi yadırganmıyor artık.

‘Af ve mağfiret ayı’ Ramazan’da insanların allem kallem müebbede, 18 yıla mahkum edilmesi...Ya da Suudi konsolosluğundaki Kaşıkçı Cinayeti davasının Suudi Arabistan’a devri filan...Birkaç Pegasus çalışanı gencin Kadir Gecesi paylaşımındaki densizlik kadar haksız ve hukuksuz bulunup infial uyandırmadı.

Kıssadan hisse; bu devirde adaletsizlik görünce başını öbür tarafa çevirerek boş baklavaya kanaat getirip şükredecek ama asla ‘cazcı hafız’ olmayacaksın."

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