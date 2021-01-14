Karar yazarı Akif Beki: Yerli ve milliciliğin kalesi İç Anadolu, Cumhurbaşkanı'nın döviz konusundaki ısrarlı çağrılarını duymazdan geldi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP kongrelerinin yapıldığı İç Anadolu şehirlerinin yerli ve milliciliğin kalesi olarak bilindiğini, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği veren iller olduğunu belirterek, "Fakat ne hikmetse Cumhurbaşkanı’nın ısrarlı çağrılarını duydukları halde, duymazdan geldiler. Oralı olmadı, dolarlarını bozdurup yerli ve milli Türk lirasına dönmediler." diye yazdı.

Türkiye genelinde toplam döviz mevduatının ortalama yüzde 56'da seyrederken, İç Anadolu'da yüzde 66 olduğuna işaret eden Akif Beki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, para konusundaki bu güvensizliklerine rağmen yine de güvenip önümüzdeki seçimlerde akın akın iktidara oy vereceklerini umuyor. Sadece bana mı fazla iyimser geldi?" ifadelerini kullandı.

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