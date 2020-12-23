Karar yazarı Akif Beki: Yeni FETÖ'lere dokunan da yanıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin FETÖ'ye aldandığını, siyasi fayda uğruna uyaranları değil, FETÖ'ye hak verdiğini bu gafletin de millete ve devlete ağır bedelleri olduğunu belirterek, "Gel zaman git zaman....Geçen 15 Temmuz'da, FETÖ darbe girişiminin yıldönümünde, bir ilahiyatçı bütün risklerini göze alarak erken uyarı görevini yaptı. Yarın öbür gün, vaktinde siyaseti ve milleti niye uyandırmadığı suçlamasına maruz kalmamak için, biri önden konuştu. Üstelik Marmara İlahiyat'ın dekanı Prof. Ali Köse'ydi. Hem de TRT'deki özel yayında. Fakat erken öten horozun akıbetine uğramaktan kurtulamadı. Uyaran ilahiyatçı kaybetti, şarlatan ve hokkabazlar kazandı." diye yazdı

Prof. Ali Köse'yi hedefe koyan, aleyhinde kampanya yürüten cemaat ve tarikatların amaçlarına ulaşdığına vurgu yapan Akif Beki, "FETÖ ile lafta topyekün mücadelenin başladığı günden bu yana, yeni FETÖ'lerin çıkmaması için ne yapıldı, ne değişti derseniz...İşte size cevabı. Eski FETÖ'ye dokunan yanıyordu. "Biri gitti ama bin FETÖ geliyor" diyen, şimdi yine yanıyor. Yenilerinin çıkması önlenemedikçe FETÖ'yle mücadele kazanılabilir mi hiç? Yenileri yaşanmasın diye gereken dersi ve tedbiri almadıktan sonra...15 Temmuz'u ateşli nutuklarla, görkemli törenlerle ansanız ne anmasanız ne!" ifadelerini kullandı.

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