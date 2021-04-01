Karar yazarı Akif Beki: Yeni demokrasi kültürümüzde milli iradeyi, yalnızca Cumhurbaşkanı ve onun adına konuşan atanmışlar temsil ediyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına yönelik yetkinin Meclis'te olduğunu söyleyen CHP'li Özgür Özel'e "Bakanlar Kurulunun temsil ettiği yürütmeyi artık tek başına Cumhurbaşkanı temsil ediyor, milli iradeye hadsizce parmak sallama, yalanı artık bırak!" sözlerine işaret ederek, "Yeni demokrasi kültürümüzde milli iradeyi, yalnızca yürütme yani Cumhurbaşkanı ve onun adına konuşan atanmışlar temsil ediyor. Sandıktan temsil yetkisi alması, Meclis'te olması filan ana muhalefeti bile milli iradenin tamamlayıcı parçası ve ortağı yapmıyor." diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde, atanmışların seçilmişleri azarlama, ödev bulurma ve parmak sallayarak komut yağdırma hakkı olduğunu belirten Akif Beki, "Ama sistem, atanmışlara yan bakmayı bile seçilmişlere yasaklıyor. Anlaşılmıştır herhalde. Duyduk duymadık demeyin, demokrasi kültürümüz artık böyle gerektiriyor. Herkes saygı duymayı ve ayağını denk almayı öğrenecek." ifadelerini kullandı.

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