Karar yazarı Akif Beki: Yeni AK Parti eski CHP gibi

Karar yazarı Akif Beki, AKP ile CHP'nin 2013'ten sonra bazı konularda yer değiştirdiğini söylerken, "Dün maruz kaldığı ne suçlama varsa bire bir aynılarını CHP’ye söylüyor. Dünyayla hak, özgürlük ve demokrasi dayanışmasını artık CHP savunuyor, AK Parti ters rollerde" dedi.

Beki, "Yeni AK Parti eski CHP gibi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"2005’lerde CHP’yi Amerikan karşıtı olmakla suçlayan o eski AK Parti gitti. CHP’yi, Amerikancılıkla suçlayan yeni bir AK Parti geldi. CHP’yi, 2007’de Sosyalist Enternasyonal’e şikayet eden kimdi? 2011’de bile hala demokratikleşme reformlarından yana değil diye CHP’nin, ordan atılmasını, burdan dışlanmasını isteyen? 2013’lere kadar... Avrupa sosyal demokratlarıyla yakın çalışmakla övünen, aynı yakınlığı göstermediği için CHP’yi ülkemizi dünyaya rezil etmekle suçlayan Erdoğan değil miydi?

Eskiden Batı’yla ilişki kurmamayı, görüşmemeyi kınardı AK Parti. Batı’nın takdirini kazanmaya çalışmamayı, övgü ve beğenisine mazhar olmamayı ayıplardı AK Parti. Batı’nın hayat kalitesine, hak ve özgürlük standartlarına özenmemeyi, kişi başı milli gelirine gıpta etmemeyi kusur görürdü AK Parti. CHP’yi, bu eksiklikleri sebebiyle az kınamadı, ayıplamadı, yermedi.

'Batı görüyor, dünya bize bakıyor, rezil oluyoruz' diye bir kriteri vardı eskiden, şimdi nerede o AK Parti! Artık dünyadan kopmayı, Batı düşmanlığını ve içe kapanmacılığı AK Parti savunuyor. CHP’nin Batılı diplomatlarla görüşmesi, dünyanın tepkisini dikkate alması ve önemsemesi kabahat, hatta ihanet.

ABD büyükelçisiyle İBB başkanı olarak görüşmek, Batı’nın desteğinden yararlanmak Erdoğan’a haktı, İmamoğlu’yla Bay Kemal’le yasak oldu. AB ile ABD’den yargımıza, ordumuza, siyasetimize gelen eleştiri ve kınamalara sevinen, CHP kadar yargı ve askere karşı da bunları kullanan başkasıydı sanki."

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