Karar yazarı Akif Beki: Yargı reformundan, Demirtaş'la Kavala'nın da hapisten çıkarılacağını anlayan ilk kişi Bülent Arınç değildi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hapisten çıkarılacağını anlayan ilk kişinin Bülent Arınç olmadığını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Demokrasi ve hukuk seferberliği başlatıyoruz" sözleri sonrasında Adalet Bakanı'nın yargıya seslendiği "Üstünden yıllar geçmiş, dışarıda karartacak delil kalmamış, kaçma şüphesi de yokken niye tutuklu yargılıyorsun! Aslolan tutuksuz yargılamadır. Haksız tutukladığınız anlaşıldığında geri veremeyeceğiniz şeyleri, insanlardan almayın!" konuşmasının ardından herkesin aklına aynı isimler geldiğini belirterek, "Henüz hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmayan sanıklar, yetkili yetkisiz makamlarca kesin suçlu gibi gösterilmeyecek ve lekelenmeme haklarına saygı duyulacaksa...

Kısacası, ülkeye gerçekten hukuk ve adalet getirilecekse... Bu imkanlardan kim yararlanacak diye sorduğunuzda akla ilk gelecek isimler, hariç mi tutulacak?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç'a verdiği tepkinin yanlış algılandığını savunan Akif Beki yazısını, "Kavala ve Demirtaş'ı asla savunamayacaklarını söylerken, onlardan "yargı tasarrufu altında olanlar" diye bahsetti. Yani "siyasi tasarrufa tabi değiller" demek istemiş olmadı mı? "Yargı bırakırsa biz ne yapabiliriz" anlamı da içermiyor mu?

Bu kadarcığını da içermedikten sonra...Adalet Bakanı, Erdoğan'ı Bahçeli'yi ayırmadan "Yargı kimseyi dinlemez, bağımsız tarafsız karar verir" diye kükrese ne yazar, kükremese ne!" ifadeleriyle noktaladı.

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