Karar yazarı Akif Beki: TV'lere vicdan polisliği yapma görevini hangi kanundan alıyor RTÜK?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in hükûmetin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı başarısını nasıl takdir ve tebrik edeceklerini televizyonlara bırakmadığını, talimatnameye benzeyen yazılı açıklamasında cümle cümle dikte ettiğini belirterek, "Direktife uymayacakları cezalandırma tehditlerini de ihmal etmeyerek... FOX, Halk ve Tele1’e karşı son icraatlarını, ‘şakamız yok elimiz ağır’ anlamında, kararlılıklarına örnek gösteriyor." diye yazdı.

Akif Beki, 'eski Türkiye'de bile böyle açıktan talimatnameler yayınlanmadığını belirterek, "Devletimizin milletimizle beraberliğini güçlendirmesi yayıncılarımızın en önemli vicdani sorumluluğudur” buyuruyor. İçeriklerde vicdan denetimi, siyasi ve partizan olmayan hangi somut kriterlerle yapılacak acaba? TV’lere vicdan polisliği yapma görevini hangi kanundan alıyor RTÜK? Şimdiye dek ölçülü olma çabasında görmüştüm Başkan’ı. Müdahalenin ucunu bu kadar ölçüsüzce kaçırmaya ne zorladı!" ifadelerini kullandı.

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