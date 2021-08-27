Karar yazarı Akif Beki: Taliban kaybeden ABD ve işbirlikçileriyle birlikte bizim de askerlerimizi çekmemizi istedi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Afganistan'da yenilen tarafla ortak olup, Taliban'la kazanmış gibi zafere ortak yazılmayı bekleyenlerin olduğunu belirterek, "Taliban’ın zaferini, Taliban’dan daha büyük bir coşkuyla karşılayanlardan söz ediyorum. “Yaşasın, ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri kaybetti, mücahit Taliban kazandı” diye sevinçle kutluyorlardı. Sanki biz o savaşta, “ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri” dedikleri tarafta değil de Taliban’ın yanında yer almışız gibi.

Yine de dağıtılan mavi boncuklar ve kelam rüşvetleri, Taliban’ı iknaya yetmedi. Yerimizin kaybeden tarafta olduğunu gösterdiler. Kaybeden ABD ve işbirlikçileriyle birlikte bizim de askerlerimizi çekmemizi istediler. Nitekim, askerlerimizi Kabil Havaalanı’ndan tahliyeye başladık." diye yazdı.

Taliban'ın Türkiye'den sivil destek talep ederken, askeri dayanışmaya kapıyı kapattığına işaret eden Beki, "Hangi tarafta olduğumuzu unutmak ve zaferlerine bizi de ortak etmek niyetinde değiller.

Mesajı anlamayıp Taliban’ın zaferini hala bizim zaferimiz zannedenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü söylem değişikliğine baksın. Sonradan mahcup etme riski ve sorumluluğu barındıran sözler, yerini Cumhurbaşkanı’nın ağzından şu gerçekçiliğe bıraktı: “Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Afganistan’da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.”

Doğrusu budur. Tuttuğumuz, desteklediğimiz tarafın kaybettiğini ve bunu kazanan tarafın da bildiğini unutmanın faydası yok. Yaranmak için ne yaparsak yapalım, birlikte kazandığımızı düşünmeyecek Taliban." ifadelerini kullandı.

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