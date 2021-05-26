Karar yazarı Akif Beki: Soylu, TRT Haber'deki savunma stratejisini sürdürdü, "Hedef Türkiye ben değilim" temalı, dış güç soslu komplo teraneleriyle sıyrılma stratejisi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te çıktığı programın hüsranla bittiğini savunarak, "Tepkilerden anlaşılıyor ki izleyici tatmin olmadı. Soru sormaya gelen gazeteciler de aradığını bulamadı. Peki Süleyman Soylu istediğini aldı mı, salvoları savuşturabildi mi, o da hayır. TRT Haber yayını, fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Peşinden, iddialı bir gazeteci kadrosunun karşısına çıkması beklentiyi yükseltti. Demek ki Soylu, meydan okuyordu... Ne ki hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Çünkü TRT Haber’deki savunma stratejisini sürdürdü. ‘Hedef Türkiye ben değilim’ temalı, dış güç soslu, muhalefetin sıkıştırmalarını düşman saldırısına yardım gibi gösteren komplo teraneleriyle sıyrılma stratejisi..." diye yazdı

Gazetecilerin programda saygı sınırını zorlamadıklarına işaret eden Beki, "Gazeteciler, kerpetenle ağzından laf alacak değildi ya! Madem agresif davranmayacak, sıkıştırıp hırpalamayacak, madara etmeyecektiniz; niye çıktınız o yayına denir mi?

Denecekse Soylu’ya şu denebilir: Madem hiçbir şeyi gizli bırakmayacak şekilde konuşmayacaktınız, bütün gerçekler ortaya çıkmayacaktı, zaman doldurmak için top çevirip soru sordurmayacaktınız, ne demeye çıktınız ki bu karşılaşmaya?" ifadelerini kullandı.

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