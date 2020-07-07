Karar yazarı Akif Beki: Sosyal medyaya getirilecek 'unutulma hakkı' internetteki sabıka kaydınızı temizlemek, geçmişten arınmak demek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal medyaya getirilecek düzenlemede 'Unutulma hakkı'nın da pakette olduğunu belirterek, "Unutulma hakkı, siyasetçiye bugün terk ettiği ama peşinden gelmeye devam eden görüşlerini sildirme imkanı da tanıyacak mı? Böyle bir yenilik içermeyecekse ne gerek, var zaten öbür haliyle. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına geçmiş bir hak. Dayanağını, Anayasa'nın kişi dokunulmazlığı ve mahremiyeti maddeleriyle kişisel verilerin korunması yasasından alıyor.

Sulh ceza hakimliğine başvuruyorsunuz, şikayetinizi yerinde görürse hakkınızdaki haberleri dijital arşivlerden kaldırtıyor. Güncelliğini kaybettiği, bilinmesinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle. Sizi rencide eden, utandıran geçmişe ait izlerinizi sildirtiyor. Karıştığınız magazin arsızlıkları, skandalları bu kapsama girebilir. Fakat ya siyasi gelgitler, gömlek değiştirir gibi istikamet değiştirmeler?" diye yazdı.

Akif Beki, unutulma hakkının, internetteki sabıka kaydını temizlemek ve geçmişten arınmak olduğuna işaret ederek, "Artık ayağınıza dolanmayacak eskiden kim olduğunuz ve ne yaptığınız.

Kilometreyi sıfırlamayı kim istemez de...Zorluk, siyasetçiyi yıpratan haberleri arşivden temizlemeye kılıf uydurmakta. Güncelliğini kaybettiği ve bilinmesinde kamu yararı olmadığı nasıl söylenebilecek mesela?" ifadelerini kullandı.

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