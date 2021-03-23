Karar yazarı Akif Beki: Şirket gibi yönetilmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi, fakat hangi şirket hesap vermekten bu kadar uzak yönetilir?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 4 ayda Merkez Bankası değiştirerek piyasalara güven verilemeyeceğini işaret ederek, "İktidar savunması, bildik teraneleri tekrarlıyor yine. Zahmet edip yeni yaveler de yumurtlamıyorlar. Ekonomik tetikçiler saldırıya geçmiş, dış güçler operasyon çekmiş de ondan piyasalar allak bullak olmuş. Yoksa borsa düşmeyecek, kur patlamayacak, risk puanımız çıldırmayacakmış...

Sanırsınız Ağbal’ı dış güçler harcatmış. “Gül gibi MB Başkanı’nı yedirdiniz bize, sizi gidi şeytanlar” diye taşlamadıkları kaldı. Bir yandan da sanki Ağbal kendini gizlemiş, meğer dış güçlerin adamıymış da Cumhurbaşkanı bunca yıl gerçek yüzünü tanımadan o göreve atamış havası yayıyorlar." diye yazdı.

"Telaşla saklanmak, örtbas edilmek istenen ne? Dikkatler neden başka yöne çekilmeye çalışılıyor?" sorularını yönelten Beki, "Millete zarar, paramızı batırıyor. İktidarı da zora soktu. Siyaseten faydası, izahı yok. Bu zikzaklar neye, kime yaradı? Türkiye, şirket gibi yönetmek için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirildi, tamam. Fakat söyler misiniz, hangi şirket hesap vermekten, şeffaflıktan bu kadar uzak yönetilebilir?" ifadelerini kullandı.

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