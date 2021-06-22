Karar yazarı Akif Beki: Sezgin Baran Korkmaz nasıl kaçtı, kim haber verdi, kim göz yumdu, hiç merak etmiyor musunuz?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Avusturya'da tutuklanan kara para aklamaktan aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le yaptığı görüşme kaydının bir bölümünün yayınlandığını belirterek, "12 dakikalık görüşmenin 2-3 dakikasını ayıklayarak ona, buna dinletmekle samimi ifşa olmaz. Devamı olduğunu özellikle duyurup niye dinletmiyorsun? Kalan kısımda ne var, kimlerin adı geçiyor, neyi niye ayıkladın? Rüşvetin gideceği isimlere mesaj verip şantaj yapmadığın ne malum?" diye yazdı.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bilinmesine karşın, halen sır olarak kaldığına işaret eden Beki, "Kanuna göre polis, isterse bir suçun bilgisini savcıya iletmeyip siyaseten kullanması için Bakan'a verebiliyor mu? Var mı örneği?

Ayrıca SBK nasıl kaçtı, kim haber verdi, kim göz yumdu? Kaçakken, aranırken alıp satma işlerini yürütmeye nasıl devam edebildi, mal ve hesaplarına tedbir konmaması neyle açıklanabilir? Allah aşkına merak etmiyor musunuz hiç?" ifadelerini kullandı.

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