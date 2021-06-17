Karar yazarı Akif Beki: Sezgin Baran Korkmaz'ın 12 dakikalık ses kaydının 9 dakikası niye kayıp?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz'ın 12 dakikalık ses kaydına ilişkin olarak, "Kaydı Sevilay Yılman'a dinlettiğini başka bir Habertürk yazarını, Fatih Altaylı'yı arayarak teyit etti. Habertürk'ün savunma istediği Veyis Ateş'ten de henüz bir açıklama, yalanlama duyulmadı. Ortada bir çapraz doğrulama olduğuna göre, kaydı gerçek kabul edebiliriz.

Sevilay Yılman'ın kulak misafirliğinden şunu anlıyoruz. Ateş, Korkmaz'a yargı ve polisteki işini çözmek için aracılık teklif ediyor. 10 milyon avroya kıyması karşılığında. Korkmaz'ı suçlamalardan aklamak, bir gazetecinin boyunu aşıyor. Peki bu kriminal teklifi kim adına, neye güvenerek yaptı? Bu rüşveti kim alacaktı?" diye yazdı.

Sevilay Yılman'ın, 12 dakikalık konuşmanın sadece 3 dakikasını dinlediğine işaret eden Beki, "Korkmaz, kalan 9 dakikada Ateş'le ne konuştuklarını saklıyorsa bir amacı olmalı. Muhtemelen o kayıp 9 dakikada, Korkmaz'a rüşvet karşılığı yardımcı olacak isimler geçiyor.

O kısmını neden sansürledi? Tehdit ve şantajla işini gördürmek için değilse neden? Şu haliyle yalnızca aracıyı, Veyis Ateş'i ateşe atmış görünüyor. Herhalde özel garezinden değil." ifadelerini kullandı.

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