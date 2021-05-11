Karar yazarı Akif Beki: Sedat Peker'in ifşaatı yalan mı doğru mu diye, gerçekleri ortaya çıkarmak için açılmış bir soruşturma duydunuz mu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 3 video yayınlayıp, çeşitli iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i 2002 yılında Kanal 7'de yaptığı programda davet ettikten sonra "suç örgütü liderini övme" suçlamasıyla yargılandığını belirterek, "İlk duruşmadan beraat kararıyla ayrıldım. Bugünden bakınca çıkarılacak ders: Bütün adaletsizliklerine, çarpıklıklarına rağmen kör, topal işleyen bir yargı sistemi vardı. En azından kılıfına uydurmaya, zevahiri kurtarmaya, şekil şartlarına riayet etmeye gayret gösteriyorlardı. Ben, yani moda tabirle şahsım, hiçbir suç kabulü, itirafı ya da ifşası içermeyen bir röportajdan dolayı yargılandım. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde." diye yazdı.

Milliyet gazetesinin, Sedat Peker'e "Yılın En Hayırsever İşadamı" ödülü vermesine işaret eden Beki, "Peker’in bu faaliyetlere katılmasında da bir sakınca yoktu. Bilakis rahat etmesi için, polis koruması ve eskortu tahsis edilebiliyordu. Sonra hangi kara kedi, kimlerle arasına girdiyse...Polis baskınından önce yurtdışına firar etti. Peki...Polisin arananlar listesindeki Peker, çok izlenen YouTube videoları çekip çeşitli suç faaliyetlerini ifşa ediyor. Peker’in ifşaatı yalan mı doğru mu diye, gerçekleri ortaya çıkarmak için açılmış bir soruşturma duydunuz mu? Yine hayır!

Eski Türkiye’nin yargısı bile bu kadar lakaytlığı, boş vermişliği kaldıramazdı. Z kuşağına daha ne diyeyim!" ifadelerini kullandı.

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