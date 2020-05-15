Karar yazarı Akif Beki: Sağ siyasetin kurcalamayı sevdiği konulardan biri de CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine el koyma özlemidir

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin talimatını değerlendirdiği yazısında, "Sağ siyasetin kurcalamayı sevdiği konulardan biri de CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine el koyma özlemidir. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi gibi. Atatürk'ün vasiyetle miras bıraktığı bu hisselerden CHP bir gelir elde etmiyor. Ama o hisseleri banka yönetiminde temsil hakkına sahip.

CHP'nin İş Bankası'ndaki rolü de hisselerine el konması da sembolik bir anlam taşıyor. Siyasetin takıntılarından biri olması da bundan zaten. Değişmez bir kader sanki, bazen uyutulup bazen uyandırılıyor konu. Mukadder sona yaklaşıldığı haberleri tekrar dolaşıma girdi. " ifadelerini kullandı.

Akif Beki, cari açığın mart ayında 5 milyar dolar olduğunu, açığı finanse etmek için kullanılan Merkez Bankası rezervlerinin hızla eridiğini belirterek, "CHP hisselerine operasyon, bu kan kaybını durduracak mı? Alakası bile yok.

Ama seçmenin dikkatini bir süre daha oyalamaya yarayabilir, ona laf yok. Peki, sembolik yenilgi ve zaferlerle oyalayarak ülkeye vakit kaybettirmekten kaçış da mı yok? Hesaplaşma kısır döngüsünden çıkamamak, hep rövanşa oynamak, değişmez kaderimiz mi derseniz..." diye yazdı.

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