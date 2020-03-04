Karar yazarı Akif Beki: Ruslar dururken, YPG ve Esad'ın Meclis kapalı oturumundan bilgi sızdırmaya ihtiyacı mı var!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TBMM'de gerçekleştirilen kapalı oturum öncesinde oturuma karşı olanların öne sürdüğü "Güvenip de Meclis muhalefetine devlet sırrı emanet edilemez!" kampanyasını, "Verilecek hassas bilgilerin, HDP ve CHP milletvekillerince anında terör örgütü PKK ve işbirlikçisi katil rejime iletilmeyeceğini kim garanti edebilirdi güya. Hala neden bahsediyorsunuz yahu siz! Ruslar dururken YPG ve Esad’ın, Meclis kapalı oturumundan bilgi sızdırmaya ihtiyacı mı var, kimi kandırıyorsunuz!" sözleriyle eleştirdi.

Akif Beki, iktidarı eleştiri ve hesap vermekten korumak uğruna, Meclis'in ve demokrasinin karalandığını belirterek, "Bu uğurda Gazi Meclis’i zan altında bırakmışlar, demokrasiyi itibarsızlaştırmışlar, umurlarında bile değil." ifadelerini kullandı.

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