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Karar yazarı Akif Beki: Pfizer-Biontech aşısından niye almıyoruz, daha mı az güvenilir; bilmediğimiz mecburiyetler mi var?

04 Aralık 2020 08:10

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, aşı yobazlığını püskürtmek gerektiğini belirterek, "Birçok ülke tedariklerini çeşitlendirme yoluna gitti. Alman, Amerikan ve İngiliz aşılarından karma bir sipariş listesi oluşturdular. Biz ise Çin aşısı Sinovac'a yüklendik. Gerekli dozun yarısı, tek kaynaktan sipariş edildi.

En az bir 50 milyon doz daha lazım. Bari kalan yarısını, Alman Pfizer-Biontech ve Amerikan Moderna aşılarıyla dengelesek." diye yazdı.

Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in geliştirdiğikleri aşıya işaret eden Akif Beki, "Pfizer-Biontech aşısından bari niye almıyoruz? Daha mı az güvenilir? Vefayı geçtim; biz bize yetebilecekken başka tercihlere yönelmek niye? Bilmediğimiz mecburiyetler mi var?" ifadelerini kullandı.

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